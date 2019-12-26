В Твери следователи выясняют обстоятельства выпадения из маршрутки пожилой женщины

СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-26T14:16:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту выпадения из маршрутки №9 пожилой женщины.

Известно, что ДТП произошло 18 декабря 2019 года. Водитель не убедился, что все пассажиры покинули маршрутку, и начал движение. В итоге одна из пассажирок, 73-летняя женщина, выпала из салона автобуса на проезжую часть, после чего была госпитализирована в больницу. Водитель с места ДТП скрылся.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU