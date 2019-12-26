В Твери следователи выясняют обстоятельства выпадения из маршрутки пожилой женщины
Следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту выпадения из маршрутки №9 пожилой женщины.
Известно, что ДТП произошло 18 декабря 2019 года. Водитель не убедился, что все пассажиры покинули маршрутку, и начал движение. В итоге одна из пассажирок, 73-летняя женщина, выпала из салона автобуса на проезжую часть, после чего была госпитализирована в больницу. Водитель с места ДТП скрылся.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU