Покормите птиц и получите приз: в Тверской области стартовал конкурс кормушек
Минприроды Тверской области приглашает жителей Верхневолжья принять участие в общероссийской акции "Покормите птиц!".
Известно, что в городе пернатым зимой сложно добыть достаточное количество корма, особенно это касается маленьких птичек. Но им можно помочь.
Создание кормушек и кормление птиц уже стало доброй традицией. В Твери в городских парках есть даже специальные зоны, куда горожане могут принести корм или повесить свои кормушки.
Кормить птиц можно нежареными и несолеными подсолнечными и тыквенными семечками. В морозную погоду семечки рекомендуется измельчать. Подойдут в качестве корма и дробленый арахис, несоленое сало, овес, просо, пшеница. Нельзя кормить солеными, испорченными, сладкими или жареными продуктами, не стоит давать хлеб, особенно черный, поскольку он плохо переваривается и не дает много энергии.
А вот саму кормушку лучше смастерить из дерева или другого прочного материала. И соорудить крышу, чтобы корм не намокал.
Для участия в акции нужно повесить кормушку на улице, сфотографировать и указать в комментарии район её размещения и всё, что хотите рассказать о жизни и привычках ваших пернатых подопечных.
Автор лучшей фотографии с описанием получит подарок от Минприроды Тверской области.
Фотографии можно отправить до 29 февраля 2020 года по электронной почте: konkurs-mpr.tver@yandex.ru с пометкой "Кормушки".
Победителя выберут 1 апреля - в Международный день птиц.
ИСТОЧНИК KP.RU