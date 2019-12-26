Покормите птиц и получите приз: в Тверской области стартовал конкурс кормушек

СЕГОДНЯ 11:15 2019-12-26T11:17:26+03:00

Подкармливая пернатых зимой, можно спасти не одну птичью жизнь Фото: Алексей ФОКИН

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Минприроды Тверской области приглашает жителей Верхневолжья принять участие в общероссийской акции "Покормите птиц!".

Известно, что в городе пернатым зимой сложно добыть достаточное количество корма, особенно это касается маленьких птичек. Но им можно помочь.

Создание кормушек и кормление птиц уже стало доброй традицией. В Твери в городских парках есть даже специальные зоны, куда горожане могут принести корм или повесить свои кормушки.

Кормить птиц можно нежареными и несолеными подсолнечными и тыквенными семечками. В морозную погоду семечки рекомендуется измельчать. Подойдут в качестве корма и дробленый арахис, несоленое сало, овес, просо, пшеница. Нельзя кормить солеными, испорченными, сладкими или жареными продуктами, не стоит давать хлеб, особенно черный, поскольку он плохо переваривается и не дает много энергии.

А вот саму кормушку лучше смастерить из дерева или другого прочного материала. И соорудить крышу, чтобы корм не намокал.

Для участия в акции нужно повесить кормушку на улице, сфотографировать и указать в комментарии район её размещения и всё, что хотите рассказать о жизни и привычках ваших пернатых подопечных.

Автор лучшей фотографии с описанием получит подарок от Минприроды Тверской области.

Фотографии можно отправить до 29 февраля 2020 года по электронной почте: konkurs-mpr.tver@yandex.ru с пометкой "Кормушки".

Победителя выберут 1 апреля - в Международный день птиц.

ИСТОЧНИК KP.RU