Двое молодых людей в Тверской области обокрали хозпостройку на сто тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:53 2019-12-26T12:53:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратился 56-летний житель города Конаково. Потерпевший сообщил, что пока хозяев не было дома, неизвестные проникли в хозпостройку и украли ценное имущество: бензоэлектроинструменты, рыболовные снасти и надувную лодку. Ущерб составил более 100 000 рублей.

После осмотра места преступления, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к краже причастны двое местных жителей 19 и 26 лет. В полиции злоумышленники сознались в содеянном.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемые арестованы. Их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Конаковского района.

ИСТОЧНИК KP.RU