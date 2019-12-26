Двое молодых людей в Тверской области обокрали хозпостройку на сто тысяч рублей
В полицию обратился 56-летний житель города Конаково. Потерпевший сообщил, что пока хозяев не было дома, неизвестные проникли в хозпостройку и украли ценное имущество: бензоэлектроинструменты, рыболовные снасти и надувную лодку. Ущерб составил более 100 000 рублей.
После осмотра места преступления, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к краже причастны двое местных жителей 19 и 26 лет. В полиции злоумышленники сознались в содеянном.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Подозреваемые арестованы. Их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Конаковского района.
ИСТОЧНИК KP.RU