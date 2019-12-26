Школу в Тверской области обязали убрать с территории опасные для экологии и учащихся элементы декора
Прокуратура Бельского района провела проверку исполнения МОУ "Бельская СОШ" требований законодательства об охране окружающей среды, отходах производства и потребления, а также о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
В ходе проверки установлено, что на территории школы в качестве элементов благоустройства использовались восемь отработанных автошин. По нормам федерального законодательства они относятся к отходам четвертого класса опасности и создают угрозу окружающей природной среде, могут явиться причиной ухудшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, а также создать угрозу здоровью несовершеннолетних.
Прокурор обратился в суд о возложении на школу обязанности демонтировать отработанные автомобильные шины, которое рассмотрено и удовлетворено.
Нарушения устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU