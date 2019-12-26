Школу в Тверской области обязали убрать с территории опасные для экологии и учащихся элементы декора

СЕГОДНЯ 10:40 2019-12-26T10:40:04+03:00

Школу обязали убрать с территории опасные для экологии и учащихся элементы декора Фото: архив "КП"

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Прокуратура Бельского района провела проверку исполнения МОУ "Бельская СОШ" требований законодательства об охране окружающей среды, отходах производства и потребления, а также о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В ходе проверки установлено, что на территории школы в качестве элементов благоустройства использовались восемь отработанных автошин. По нормам федерального законодательства они относятся к отходам четвертого класса опасности и создают угрозу окружающей природной среде, могут явиться причиной ухудшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, а также создать угрозу здоровью несовершеннолетних.

Прокурор обратился в суд о возложении на школу обязанности демонтировать отработанные автомобильные шины, которое рассмотрено и удовлетворено.

Нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU