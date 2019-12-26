Более 1200 полицейских будут охранять общественный порядок в период новогодних праздников в Тверской области
25 декабря губернатор Игорь Руденя провел расширенное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области. Главной темой стала безопасность в новогодние и рождественские праздники.
Накануне во всех муниципалитетах проверят безопасность в местах массовых гуляний, социальных и культурно-досуговых учреждениях, где будут организованы мероприятия.
Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период праздников планируется задействовать около 1200 сотрудников от УМВД по Тверской области, а также привлечь дружинников, казачество, Росгвардию. В местах массовых гуляний будут дежурить спасатели и медики.
Медучреждения переходят на особый режим работы, организовано круглосуточное дежурство врачей, бригад скорой медицинской помощи.
На усиленный режим переходят специалисты ЖКХ и энергетики. Организовано более 600 аварийных бригад, сформирован резерв топлива и материально-технических ресурсов.
ИСТОЧНИК KP.RU