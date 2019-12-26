В Твери столкнулись иномарка и "скорая помощь"

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-26T09:27:04+03:00

В Твери произошло ДТП со "скорой помощью" Фото: УГИБДД России по Тверской области

Один человек пострадал

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Авария произошла вечером, 25 декабря, на Петербургском шоссе, в районе дома №7А, в Твери.

В региональной Госавтоинспекции рассказали, что виновник аварии - 44-летний водитель иномарки "SKODA RAPID". При повороте налево мужчина не убедился в безопасности своего маневра и столкнулся с автомобилем "скорой помощи" марки "Газель" под управлением 59-летнего водителя. "Скорая" ехала с включенной световой и звуковой сигнализацией.

В результате ДТП пострадала 31-летняя женщина-пассажир "Газели". Ей оказали помощь на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU