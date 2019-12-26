Пенсионерка получила травмы, упав в автобусе в Твери
Женщине оказана помощь
В Твери пассажирка получила травмы в автобусеФото: Алексей БУЛАТОВ
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ДТП произошло утром, 25 декабря, на проспекте Ленина, в районе дома № 4, в Твери.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 48-летний водитель, управляя автобусом "МАЗ", следующим по маршруту №20, при резком торможении допустил падение 80-летней женщины-пассажира.
В результате происшествия пассажирка с полученными травмами бригадой "скорой помощи" доставлена в больницу, после оказания медицинской помощи отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU