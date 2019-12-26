В Твери перекроют площадь Михаила Тверского и улицу Андрея Дементьева
В центре Твери в связи с торжественной церемонией вручения школьных автобусов, которая состоится 27 декабря, будет ограничено движение транспорта.
Проезд и парковку на площади Михаила Тверского (по обе стороны улицы Советской), а также на улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Крылова до улицы Рыбацкая запретят в период с 23:00 26 декабря до 16:00 27 декабря.
На время проведения мероприятия транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано пересмотреть маршруты следования.
Автовладельцев просят заранее планировать пути объезда.
ИСТОЧНИК KP.RU