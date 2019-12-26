2019-12-26T09:01:54+03:00
Общество

В Твери перекроют площадь Михаила Тверского и улицу Андрея Дементьева

Там состоится торжественная церемония вручения школьных автобусов
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери ограничат движение и парковку транспорта на улице Андрея Дементьева и площади Михаила ТверскогоВ Твери ограничат движение и парковку транспорта на улице Андрея Дементьева и площади Михаила ТверскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В центре Твери в связи с торжественной церемонией вручения школьных автобусов, которая состоится 27 декабря, будет ограничено движение транспорта.

Проезд и парковку на площади Михаила Тверского (по обе стороны улицы Советской), а также на улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Крылова до улицы Рыбацкая запретят в период с 23:00 26 декабря до 16:00 27 декабря.

На время проведения мероприятия транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, рекомендовано пересмотреть маршруты следования.

Автовладельцев просят заранее планировать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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