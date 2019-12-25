Работодателям и работникам Твери объяснят всё о прямых выплатах

25 Дек. 23:46 2019-12-25T23:46:00+03:00

Некоторые выплаты с 1 января 2020 будут поступать на счёт застрахованного лица, минуя его работодателя Фото: Олег ЗОЛОТО

В новом году в региональном отделении Фонда Соцстраха откроются кабинеты для консультирования

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1 января 2020 года тверское региональное отделение Фонда Социального страхования откроет открывает новые офисы для приёма посетителей по вопросам администрирования страховых взносов и прямых выплат. Они расположатся по адресу: город Тверь, проспект Победы, 35, офисы 7 и 3.

О прямых выплатах вас проконсультируют в офисе №7, а по вопросам администрирования страховых взносов - в офисе № 3.

Напомним, С 1 января 2020 года на механизм прямых выплат перейдут несколько российских регионов, в том числе Тверская область.

Социальные выплаты выплаты ("больничные" и "декретные", единовременное пособие по рождению ребёнка) будут осуществляться территориальным отделением ФСС прямым перечислением на счёт застрахованного лица, минуя работодателя.

ИСТОЧНИК KP.RU