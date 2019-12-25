Работодателям и работникам Твери объяснят всё о прямых выплатах
1 января 2020 года тверское региональное отделение Фонда Социального страхования откроет открывает новые офисы для приёма посетителей по вопросам администрирования страховых взносов и прямых выплат. Они расположатся по адресу: город Тверь, проспект Победы, 35, офисы 7 и 3.
О прямых выплатах вас проконсультируют в офисе №7, а по вопросам администрирования страховых взносов - в офисе № 3.
Напомним, С 1 января 2020 года на механизм прямых выплат перейдут несколько российских регионов, в том числе Тверская область.
Социальные выплаты выплаты ("больничные" и "декретные", единовременное пособие по рождению ребёнка) будут осуществляться территориальным отделением ФСС прямым перечислением на счёт застрахованного лица, минуя работодателя.
ИСТОЧНИК KP.RU