Жителей Тверской области призывают сообщать о случаях продажи "снюса"

25 Дек. 23:21 2019-12-25T23:21:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Оптовая и розничная торговля насваем и сосательным табаком, или как его называют, снюсом, на территории Российской Федерации запрещена - напомнило сегодня управление Роспотребнадзора по Тверской области. Специалисты сообщают, что запрет содержится в том самом "Антитабачном законе" (№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»).

Вместе с тем ведомство отмечает, что недобросовестные предприниматели продают аналоги запрещённой никотинсодержащей продукции, используя идентификационные признаки присущие продукции пищевой, например, способ употребление (жевание, рассасывание) и форму выпуска (карамель, леденцы, и т.п.)

Поэтому Роспотребнадзором усилены меры по пресечению оборота продукции без документов, подтверждающих её безопасность, сообщает ведомство. О случаях продажи насвая, снюса и тому подобных продуктов просят сообщать в управление Роспотребнадзора по Тверской области (горячая линия 8 (4822) 32-35-98) или в полицию (02, 112).

ИСТОЧНИК KP.RU