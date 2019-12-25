В Кургане тверское "Динамо" обыграло победителей "Русской классики"

СЕГОДНЯ 20:48 2019-12-25T20:48:20+03:00

ХК "Динамо" отправился в турне на Урал Фото: vhl.dynamo.ru

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Ира с "Зауральем" состоялась сегодня, 25 декабря, в ледовом дворце им. Н.В. Парышева, в Кургане.

После поражения от "Горняка" два дня назад, тренерский штаб "Динамо" полностью перетряхнул пятерки. Кроме того, перед игрой с "Зауральем" к партнерам присоединился Марк Верба, который находился в расположении главной команды бело-голубых.

На первой минуте динамовцы открыли счет и активно вели, прессовали противника и хороше держали оборону.

Через три минуты после перерыва вернувшийся в тверскую команду Марк Верба нанес мощнейший кистевой бросок по воротам Игоря Устинского - 2:0

Третью шайбу в ворота курганцев отправил Владислав Казаманов, реализовав большинство после передачи Ивана Иванова. Замена вратаря у хозяев - и динамовские 3:0 после 40 минут матча. В заключительной трети преуспели и хозяева. Им удалось забить две шайбы, но заключительный гол остался за "Динамо". Итог матча - 2:4.

Тверская команда продолжит свое предновогоднее турне по Уралу матчем с "Челметом". Игра состоится 27 декабря в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU