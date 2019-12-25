2019-12-25T20:33:47+03:00
Происшествия

Житель Тверской области хранил дома растительный наркотик для собственного потребления

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области задержан за хранение наркотиковЖитель Тверской области задержан за хранение наркотиковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Факт хранения наркотических средств выявили сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Торжокский" совместно с оперативниками наркоконтроля. В противоправной деятельности подозревается 53-летний житель Торжка.

В результате обыска в доме по месту жительства у мужчины полицейские обнаружили и изъяли 22,8 грамма наркосодержащего растения. Подозреваемый признался, что хранил наркотики для личного потребления.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное по ч. 1 статьи 228 УК РФ. За незаконное хранение наркотиков мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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