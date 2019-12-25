В магазины Твери завезли зараженные щитовкой цитрусы

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-25T14:57:16+03:00

Апельсины и другие цитрусовые оказались заражены щитовкой Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Твери в сетевых гипермаркетах и магазинах инспекторы Управления Россельхознадзора по Тверской области выявили карантинные объекты, а именно цитрусовые фрукты.

В пробах апельсинов и мандаринов из Южной Африки, лайма из Бразилии, апельсинов, лимонов и грейпфрута из Турции по результатам энтомологических исследований идентифицирована красная померанцевая щитовка, а в образцах иранских киви - тутовая щитовка.

Испытания проводили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.

Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU