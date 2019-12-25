В магазины Твери завезли зараженные щитовкой цитрусы
В Твери в сетевых гипермаркетах и магазинах инспекторы Управления Россельхознадзора по Тверской области выявили карантинные объекты, а именно цитрусовые фрукты.
В пробах апельсинов и мандаринов из Южной Африки, лайма из Бразилии, апельсинов, лимонов и грейпфрута из Турции по результатам энтомологических исследований идентифицирована красная померанцевая щитовка, а в образцах иранских киви - тутовая щитовка.
Испытания проводили специалисты Тверской межобластной ветлаборатории.
Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в соответствующие ведомства для принятия необходимых мер.
ИСТОЧНИК KP.RU