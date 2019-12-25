В Тверской области открывается новый музей золотного шитья

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-25T13:53:47+03:00

Экспозиция музея включает несколько тысяч экспонатов Фото: zolotoshveya.com

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27 декабря в Торжке состоится открытие нового Музея фабрики "Торжокских золотошвей". Экспозиция включает несколько тысяч экспонатов, отражающих всю историю золотошвейного искусства и Торжокских золотошвей.

В честь открытия музей предлагает бесплатные экскурсии при покупке входного билета. В музее гости могут самостоятельно изготовить памятные сувениры и выиграть приз - "Деньгу Новоторжскую" - за правильный ответ на вопрос по экскурсии.

Предложение действует 28, 30 декабря. "Счастливые часы": 14:30, 15:30, 16:30. А также 29 декабря в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 и 14:30.

Запись на бесплатные экскурсии открыта по телефону: 8-910-840-10-30.

ИСТОЧНИК KP.RU