2019-12-25T13:53:47+03:00
Звезды

В Тверской области открывается новый музей золотного шитья

Посетит елей ждут мастер-классы и подарки
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Экспозиция музея включает несколько тысяч экспонатов Фото: zolotoshveya.comЭкспозиция музея включает несколько тысяч экспонатов Фото: zolotoshveya.com
Изменить размер текста:

27 декабря в Торжке состоится открытие нового Музея фабрики "Торжокских золотошвей". Экспозиция включает несколько тысяч экспонатов, отражающих всю историю золотошвейного искусства и Торжокских золотошвей.

В честь открытия музей предлагает бесплатные экскурсии при покупке входного билета. В музее гости могут самостоятельно изготовить памятные сувениры и выиграть приз - "Деньгу Новоторжскую" - за правильный ответ на вопрос по экскурсии.

Предложение действует 28, 30 декабря. "Счастливые часы": 14:30, 15:30, 16:30. А также 29 декабря в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 и 14:30.

Запись на бесплатные экскурсии открыта по телефону: 8-910-840-10-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В магазины Твери завезли зараженные щитовкой цитрусы
В Тверской области открывается новый музей золотного шитья
Водитель на "Газели" увез на крыше трубу от "Моста глупости" в Тверской области
Туман в Тверской области в ближайшие дни не рассеется
"Новогодний автобус" курсирует в Твери от Энергоремонта до Мигалово
Лучшую школьную столовую Твери выберут в январе
В Твери разработан регламент получения разрешений на полет квадрокоптеров
Подсобное помещение автомастерской обокрали в Тверской области
В Тверской области отца оштрафовали за то, что он оставил своего ребенка жить у бабушки
Житель Тверской области украл велосипед с лестничной площадки в подъезде
В Твери мигрантке запретили торговать овощами и фруктами
В Тверь из Рязанской области привезли молоко с антибиотиком
В правительстве региона утвердили порядок выдачи социальной карты жителя Тверской области
В Твери "КамАЗ" столкнулся с автобусом, есть пострадавший