Туман в Тверской области в ближайшие дни не рассеется
ГУ МЧС России по Тверской области опубликовало экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.
Со ссылкой Тверской гидрометцентр, в ведомстве сообщают, что с 13:00 25 декабря и в течение суток 26 декабря в отдельных районах Тверской области сохранится туман с видимостью 300-800 метров.
Водителей призывают при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. По возможности воздержаться от поездок в тумане, проявлять бдительность на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU