Туман в Тверской области в ближайшие дни не рассеется

СЕГОДНЯ 13:10 2019-12-25T13:10:20+03:00

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ГУ МЧС России по Тверской области опубликовало экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.

Со ссылкой Тверской гидрометцентр, в ведомстве сообщают, что с 13:00 25 декабря и в течение суток 26 декабря в отдельных районах Тверской области сохранится туман с видимостью 300-800 метров.

Водителей призывают при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. По возможности воздержаться от поездок в тумане, проявлять бдительность на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU