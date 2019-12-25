2019-12-25T13:10:20+03:00
Общество

Туман в Тверской области в ближайшие дни не рассеется

МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях
Ольга ТРОФИМОВА
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Туман в Тверской области рассеиваться не торопитсяТуман в Тверской области рассеиваться не торопитсяФото: Олег ЗОЛОТО
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ГУ МЧС России по Тверской области опубликовало экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.

Со ссылкой Тверской гидрометцентр, в ведомстве сообщают, что с 13:00 25 декабря и в течение суток 26 декабря в отдельных районах Тверской области сохранится туман с видимостью 300-800 метров.

Водителей призывают при управлении автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. По возможности воздержаться от поездок в тумане, проявлять бдительность на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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