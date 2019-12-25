2019-12-25T12:59:03+03:00
Общество

"Новогодний автобус" курсирует в Твери от Энергоремонта до Мигалово

Пассажиров встречают Дед Мороз и Снегурочка
Ольга ТРОФИМОВА
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"Новогодний автобус" до 29 декабря будет ездить по маршруту №20 Фото: ПТО"Новогодний автобус" до 29 декабря будет ездить по маршруту №20 Фото: ПТОФото: Ольга ТРОФИМОВА
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В среду, 25 декабря, ровно в 5:00 утра на маршрут №20 "Энергоремонт – Мигалово" вышел "новогодний автобус". По этому маршруту он будет ездить до 29 декабря включительно, с 30 декабря 2019 года по 3 января 2020 года его можно будет "поймать" по маршруту №31 "Мамулино – Перинатальный центр", с 4 по 8 января 2020 года он сменит номер на 36-й и поедет из Мамулино в Сахарово.

В полночь автобус отправляется в парк. Проезд на нем бесплатный, а пассажиров в период с 25 декабря по 2 января, с 11:00 до 15:00 встречают Дед Мороз и Снегурочка.

Транспорт взят МУП "ПАТП-1" по договору специально для тестирования новой транспортной модели пассажирских перевозок. Его презентация состоялась 24 декабря в рамках внедрения в Тверской области новой модели пассажирских перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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