Лучшую школьную столовую Твери выберут в январе
В среду, 25 декабря, в Твери завершился приём заявок на традиционный городской конкурс "Лучшая школьная столовая". В нём принимают участие общеобразовательные учреждения города.
Конкурс в шестнадцатый раз проводит управление образования администрации города с целью совершенствования организации школьного питания, улучшения эстетического воспитания школьников, утверждения приоритетов ценности горячего питания, распространения лучшего опыта и расширения профессионального общения.
Жюри будет оценивать участников по нескольким критериям: состояние обеденных залов, эстетичность и рациональность, популяризация здорового питания, лучший опыт работы, его реализация и пропаганда и ряду других.
Итоги конкурса подведут 21 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU