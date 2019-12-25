2019-12-25T12:34:27+03:00
Общество

Лучшую школьную столовую Твери выберут в январе

Прием заявок на городской конкурс завершён
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери выбирают лучшую школьную столовуюВ Твери выбирают лучшую школьную столовую
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В среду, 25 декабря, в Твери завершился приём заявок на традиционный городской конкурс "Лучшая школьная столовая". В нём принимают участие общеобразовательные учреждения города.

Конкурс в шестнадцатый раз проводит управление образования администрации города с целью совершенствования организации школьного питания, улучшения эстетического воспитания школьников, утверждения приоритетов ценности горячего питания, распространения лучшего опыта и расширения профессионального общения.

Жюри будет оценивать участников по нескольким критериям: состояние обеденных залов, эстетичность и рациональность, популяризация здорового питания, лучший опыт работы, его реализация и пропаганда и ряду других.

Итоги конкурса подведут 21 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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