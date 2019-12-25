В Твери разработан регламент получения разрешений на полет квадрокоптеров

СЕГОДНЯ 12:27 2019-12-25T12:27:16+03:00

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Прокуратура Центрального района г. Твери направила в администрацию города проект нормативного правового акта о выдаче разрешений на использование воздушного пространства над территорией областной столицы.

Разработка проекта связана с тем, что жители активно используют беспилотники, в том числе квадрокоптеры, при этом правила осуществления полетов на территории муниципального образования отсутствуют. На федеральном уровне закреплено, что на полет нужно получить разрешение администрации, но четкого регламента нет.

- Для устранения пробела в муниципальном законодательстве прокуратурой подготовлен проект нормативного правового акта, регламентирующего порядок рассмотрения заявлений и выдачи разрешений на осуществление полетов беспилотных летательных аппаратов над территорией города, - уточнили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU