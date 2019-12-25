2019-12-25T11:55:27+03:00
Общество

В Тверской области отца оштрафовали за то, что он оставил своего ребенка жить у бабушки

Мужчина навещал мальчика один раз в год
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура выступила в защиту прав несовершеннолетнего Фото: архив "КП"Прокуратура выступила в защиту прав несовершеннолетнего Фото: архив "КП"
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В защиту прав несовершеннолетнего ребенка выступила прокуратура. Надзорным органом установлено, что на протяжении длительного времени отец не исполнял свои родительские обязанности.

А именно, в апреле 2016 года оставил ребенка жить у бабушки и навещал всего один раз в год. Все это время ребенок ходил в школу, где о том, что отец его не навещает знали учителя и директор, но при этом не проинформировали органы опеки и попечительства, а также КДН и ЗП администрации Весьегонского района, чем нарушили требования Семейного кодекса РФ и Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

По результатам проверки родителю мальчика придется заплатить административный штраф, а в адрес директора школы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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