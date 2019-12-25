Житель Тверской области украл велосипед с лестничной площадки в подъезде

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-25T10:57:09+03:00

Транспортное средство было не пристегнуто

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В полицию с заявлением о краже велосипеда обратился 30-летний житель деревни Батино Калининского района. Мужчина пояснил полицейским, что оставил транспортное средство в подъезде не пристегнутым, а его украли. Ущерб составил более 7 000 рублей.

Сотрудники полиции провели поквартирный обход и опросили возможных свидетелей преступления и составили описание предполагаемого злоумышленника.

В результате розыскных мероприятий был задержан 45-летний ранее судимый местный житель. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное.

По статье "Кража" фигуранту грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU