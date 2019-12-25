Житель Тверской области украл велосипед с лестничной площадки в подъезде
В полицию с заявлением о краже велосипеда обратился 30-летний житель деревни Батино Калининского района. Мужчина пояснил полицейским, что оставил транспортное средство в подъезде не пристегнутым, а его украли. Ущерб составил более 7 000 рублей.
Сотрудники полиции провели поквартирный обход и опросили возможных свидетелей преступления и составили описание предполагаемого злоумышленника.
В результате розыскных мероприятий был задержан 45-летний ранее судимый местный житель. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное.
По статье "Кража" фигуранту грозит до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU