2019-12-25T10:48:44+03:00
Общество

В Твери мигрантке запретили торговать овощами и фруктами

Предприниматель привлечен к административной ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери мигрантке запретили торговать овощами и фруктамиВ Твери мигрантке запретили торговать овощами и фруктамиФото: Лия МУРАДЬЯН
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На улицах Твери прошла проверка соблюдения миграционного законодательства. Ее провели сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области и выявили, что на территории торгового объекта на проспекте Чайковского гражданка одной из стран Средней Азии продает овощи и фрукты.

Занятость иностранки нарушает региональное постановление о запрете на привлечение работодателями к трудовой деятельности иностранных граждан по данному виду экономической деятельности.

Решением Московского районного суда г. Твери индивидуальный предприниматель, устроивший женщину на работу незаконно, признан виновным в совершении административного правонарушения. В наказание ему запрещено вести торговлю в течение 20 суток.

Самой мигрантке придется заплатить административный штраф в 2000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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