В правительстве региона утвердили порядок выдачи социальной карты жителя Тверской области

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-25T10:29:17+03:00

Помимо проезда по карте можно будет получить и оформить ряд госуслуг - пенсии, пособия Фото: ПТО

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В Тверской области утвердили порядок выпуска, выдачи, обслуживания и перевыпуска социальной карты жителя Тверской области. Этот вопрос обсуждался на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя, 24 декабря.

Напомним, проект связан с началом внедрения в регионе новой системы пассажирских перевозок и намечен на начало 2020 года. В первую очередь, по карте будет предоставляться льготный проезд для отдельных категорий граждан в общественном транспорте. Он будет доступен при условии оплаты стоимости льготного проезда в размере 302 рубля в месяц.

Выдавать карту будет кредитная организация-эмитент на основании заявления и при предъявлении документа удостоверяющего личность. Оформление, а также обслуживание и перевыпуск карты, бесплатные.

После получения карты нужно обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства и зарегистрировать ее в автоматизированной информационной системе учета поездок.

Помимо проезда по карте можно будет получить и оформить ряд госуслуг - пенсии, пособия и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU