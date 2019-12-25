2019-12-25T10:29:17+03:00
Общество

В правительстве региона утвердили порядок выдачи социальной карты жителя Тверской области

Получить ее можно бесплатно
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Помимо проезда по карте можно будет получить и оформить ряд госуслуг - пенсии, пособия Фото: ПТОПомимо проезда по карте можно будет получить и оформить ряд госуслуг - пенсии, пособия Фото: ПТО
Изменить размер текста:

В Тверской области утвердили порядок выпуска, выдачи, обслуживания и перевыпуска социальной карты жителя Тверской области. Этот вопрос обсуждался на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя, 24 декабря.

Напомним, проект связан с началом внедрения в регионе новой системы пассажирских перевозок и намечен на начало 2020 года. В первую очередь, по карте будет предоставляться льготный проезд для отдельных категорий граждан в общественном транспорте. Он будет доступен при условии оплаты стоимости льготного проезда в размере 302 рубля в месяц.

Выдавать карту будет кредитная организация-эмитент на основании заявления и при предъявлении документа удостоверяющего личность. Оформление, а также обслуживание и перевыпуск карты, бесплатные.

После получения карты нужно обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства и зарегистрировать ее в автоматизированной информационной системе учета поездок.

Помимо проезда по карте можно будет получить и оформить ряд госуслуг - пенсии, пособия и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В магазины Твери завезли зараженные щитовкой цитрусы
В Тверской области открывается новый музей золотного шитья
Водитель на "Газели" увез на крыше трубу от "Моста глупости" в Тверской области
Туман в Тверской области в ближайшие дни не рассеется
"Новогодний автобус" курсирует в Твери от Энергоремонта до Мигалово
Лучшую школьную столовую Твери выберут в январе
В Твери разработан регламент получения разрешений на полет квадрокоптеров
Подсобное помещение автомастерской обокрали в Тверской области
В Тверской области отца оштрафовали за то, что он оставил своего ребенка жить у бабушки
Житель Тверской области украл велосипед с лестничной площадки в подъезде
В Твери мигрантке запретили торговать овощами и фруктами
В Тверь из Рязанской области привезли молоко с антибиотиком
В правительстве региона утвердили порядок выдачи социальной карты жителя Тверской области
В Твери "КамАЗ" столкнулся с автобусом, есть пострадавший