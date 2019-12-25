В Минприроды Тверской области рассказали, куда обратиться, если в село пришел волк

СЕГОДНЯ 09:43 2019-12-25T09:43:46+03:00

Пожаловаться на волка можно в Минприроды Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Численность хищников в регионе - в пределах нормы

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Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области осуществляет мониторинг охотничьих ресурсов и среды обитания волков на территории региона.

В настоящий момент, по данным ведомства, на территории охотничьих угодий Тверской области показатель численности волка находится в пределах нормы. На зверя с 15 сентября по 29 февраля открыта спортивная и любительская охота.

Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Тверской области проводят обследования территорий охотничьих угодий и, в случае возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, регулируют численность охотничьих ресурсов.

Кстати, пару недель назад волка видели в поселке Красномайский Вышневолоцкого городского округа. По словам местных, зверь утащил собаку.

Минприроды Тверской области просит сообщать о фактах появления волков вблизи населенных пунктов по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького, д.97, e-mail: mpr@tverreg.ru, по телефонам: (4822)733-173, (4822)733-175 или непосредственно госохотинспекторам для принятия необходимых мер.

ИСТОЧНИК KP.RU