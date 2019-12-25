В Минприроды Тверской области рассказали, куда обратиться, если в село пришел волк
Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области осуществляет мониторинг охотничьих ресурсов и среды обитания волков на территории региона.
В настоящий момент, по данным ведомства, на территории охотничьих угодий Тверской области показатель численности волка находится в пределах нормы. На зверя с 15 сентября по 29 февраля открыта спортивная и любительская охота.
Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды Тверской области проводят обследования территорий охотничьих угодий и, в случае возникновения опасности для жизни и здоровья граждан, регулируют численность охотничьих ресурсов.
Кстати, пару недель назад волка видели в поселке Красномайский Вышневолоцкого городского округа. По словам местных, зверь утащил собаку.
Минприроды Тверской области просит сообщать о фактах появления волков вблизи населенных пунктов по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького, д.97, e-mail: mpr@tverreg.ru, по телефонам: (4822)733-173, (4822)733-175 или непосредственно госохотинспекторам для принятия необходимых мер.
ИСТОЧНИК KP.RU