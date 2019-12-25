2019-12-25T09:22:55+03:00
Происшествия

Две легковушки столкнулись на трассе М-9 в Тверской области

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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На трассе в Тверской области столкнулись две легковушки Фото: УГИБДД России по Тверской областиНа трассе в Тверской области столкнулись две легковушки Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 25 декабря, на трассе М-9 "Балтия" в Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 52-летний водитель автомобиля "Рено", ехал в сторону Москвы, на 378-м км трассы в Западнодвинском районе при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Киа Рио".

В результате ДТП пострадала 41-летняя женщина-пассажир "Киа". Она получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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