2019-12-24T23:22:35+03:00
Общество

Участники конкурса «Живая классика», среди которых и школьники из Тверской области, представили топ новогодний традиций

Все они, конечно, связаны с книгами
Ирина ТАРАСОВА
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После опроса самых читающих школьников сформировался ТОП-5 новогодних традиций, связанных с чтением. Фото: предоставлено конкурсом "Живая классика"После опроса самых читающих школьников сформировался ТОП-5 новогодних традиций, связанных с чтением. Фото: предоставлено конкурсом "Живая классика"
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Участники конкурса юных чтецов «Живая классика», в числе которых и ребята из Тверской области, даже на новогодних каникулах не могут без книг.

После опроса самых читающих школьников сформировался ТОП-5 новогодних традиций, связанных с чтением.

Александра Богомолова, участница Детской редакции:

- Сколько себя помню, в декабре у нас был список «зимних» книг. Сначала их читала мама, потом мы читали уже вдвоём. До сих пор читаем вместе. Почему-то рождественские книги хочется читать вслух. А ещё мы собираем ёлочные игрушки – книжных героев. Их у нас много. Запросто можно только ими ёлку украсить. Вот вам и новая новогодняя традиция – Литературная ёлка!»

Валерия Гусева, участница конкурса:

- Можно сделать ёлку прямо из книг и украсить гирляндой.

Виолетта Васильева, победитель регионального финала конкурса:

- На каникулах я очень люблю перечитывать классику за чашечкой горячего чая Ничего необычного, но так атмосферно».

Матвей Михайлов, суперфиналист конкурса:

- У нас есть традиция с бабушкой: раз в месяц мы советуем друг другу книги, которые сами читали. Она советует то, что читала она, но не читал я, а я советую ей что-то из последнего прочитанного мной. Перед Новым годом я ей посоветовал «Свечка» Валерия Золотухи, а она мне – «Я отвечаю за все» Юрия Германа.

Екатерина Жигульская, суперфиналистка конкурса:

- Мой папа – издатель. Иногда к Новому году появляются новые книги, которые мы дарим друзьям и родственникам. Делаем специальные подарочные наборы с книгами. Мои любимые – «Поэзия серебряного века» и «Удивительные редкие создания!.

ИСТОЧНИК KP.RU

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