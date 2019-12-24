2019-12-24T20:57:23+03:00
Общество

Многодетная семья из Твери выиграла главный приз в шоу Андрея Малахова

Самую достойную семьи выбирали народным голосованием
Ольга ТРОФИМОВА
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Семья Рябиковых из Твери победила в шоу Андрея Малахова Фото: vk.com/Наталья РябиковаСемья Рябиковых из Твери победила в шоу Андрея Малахова Фото: vk.com/Наталья Рябикова
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Семья Рябиковых из Твери стала лучшей многодетной семьёй России на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Победителей выбирали народным голосованием. Участникам из Твери досталось 35,7% голосов т общего числа проголосовавших.

За главный приз - автобус - боролись 10 семей из разных городов страны. В итоге победа досталась тверской семье, где мама Наталья Рябикова одна воспитывает пятерых детей -двух дочерей и трёх сыновей.

Награждение победителей состоится 27 декабря 2019 года в предновогодней программе "Прямой эфир с Андреем Малаховым".

ИСТОЧНИК KP.RU

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