Многодетная семья из Твери выиграла главный приз в шоу Андрея Малахова
Самую достойную семьи выбирали народным голосованием
Семья Рябиковых из Твери победила в шоу Андрея Малахова Фото: vk.com/Наталья Рябикова
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Семья Рябиковых из Твери стала лучшей многодетной семьёй России на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
Победителей выбирали народным голосованием. Участникам из Твери досталось 35,7% голосов т общего числа проголосовавших.
За главный приз - автобус - боролись 10 семей из разных городов страны. В итоге победа досталась тверской семье, где мама Наталья Рябикова одна воспитывает пятерых детей -двух дочерей и трёх сыновей.
Награждение победителей состоится 27 декабря 2019 года в предновогодней программе "Прямой эфир с Андреем Малаховым".
ИСТОЧНИК KP.RU