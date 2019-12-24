Женщина, задушившая новорожденную дочь в Твери, осуждена на 11 лет

24 Дек. 20:36 2019-12-24T20:36:40+03:00

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима

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В Твери осудили женщину, которая задушила подушкой свою четырехмесячную дочь. Расследование проводил Заволжский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области.

Напомним, ЧП произошло 10 ноября 2018 года в одной из квартир в Пролетарском районе.

Следователи уточняют, что мать руками повернула голову малолетней дочки на бок, прижала её органы дыхания о подушку и задушила. После совершения преступления женщина нанесла себе повреждения верхних конечностей и шеи, однако ей была своевременно оказана медицинская помощь.

Проведенная экспертиза признала осужденную вменяемой. Судом женщина признана виновной по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица). Ей назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать срок виновная будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU