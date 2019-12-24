2019-12-24T19:23:53+03:00
Общество

Начальник исправительной колонии № 5 в Тверской области стала "Женщиной года - 2019"

Награждение победительниц областного конкурса состоялось в библиотеке им. Горького
Ольга ТРОФИМОВА
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Лауреатом в номинации "Женщина-лидер" стала начальник исправительной колонии № 5 подполковник внутренней службы Анна Смирнова Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской областиЛауреатом в номинации "Женщина-лидер" стала начальник исправительной колонии № 5 подполковник внутренней службы Анна Смирнова Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области
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В Твери, в областной библиотеке имени А.М. Горького в Твери состоялось награждение победительниц областного конкурса "Женщина года-2019". Его организатор - "Женская ассамблея Тверской области".

Награды вручали в восьми номинациях: "Женщина-лидер", "Женщина и успех", "Женщина и судьба", "Бабушка года", "Надежда", "Наставник", "Правозащитник", "За чистую окружающую среду".

Лауреатом в номинации "Женщина-лидер" стала начальник исправительной колонии № 5 подполковник внутренней службы Анна Смирнова.

- В уголовно-исполнительной системе Анна Алексеевна служит с 1989 года, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области. - С декабря 2016 года руководит женской исправительной колонией № 5 УФСИН России по Тверской области. Имеет государственные награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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