2019-12-24T19:01:06+03:00
Общество

В Старице Тверской области привели в порядок разгромленную вандалами Аллею Героев

Одну разбитую плиту придется заменить на новую
Ольга ТРОФИМОВА
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Вандал разгромил Аллею Героев в Старице Фото: "Старицкий Вестник"Вандал разгромил Аллею Героев в Старице Фото: "Старицкий Вестник"
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Аллею Героев около обелиска Победы в Старице вандалы разгромили в ночь на 24 декабря. Злоумышленники повалили шесть гранитных плит с именами Героев Советского Союза.

Общественность на случившееся отреагировала бурно, а местные власти - оперативно. Как сообщил глава Старицкого района Сергей Журавлев, Аллею Героев привели в порядок. Пять опрокинутых гранитных стел, не получивших повреждений, вернули на свои места. Еще одна плита оказалась разбитой, восстановить ее не получится, придется заказывать и устанавливать новую.

Кстати, личность вандала уже установлена. Злоумышленником оказался местный житель, который разгромил аллею, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм".

Разбитую плиту заменят на новую Фото: "Старицкий Вестник"

Разбитую плиту заменят на новую Фото: "Старицкий Вестник"

СПРАВКА "КП":

Аллея Героев Советского Союза, уроженцев Старицкого района была открыта 12 октября 2015 года, в годовщину освобождения Старицы от немецко-фашистких захватчиков.

Аллея включает в себя 17 стел из цветного гранита, посвященных прославленным землякам. На каждой изображена Звезда Героя, указано воинское звание, фамилия, имя, отчество, место рождения героя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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