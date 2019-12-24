В Старице Тверской области привели в порядок разгромленную вандалами Аллею Героев
Аллею Героев около обелиска Победы в Старице вандалы разгромили в ночь на 24 декабря. Злоумышленники повалили шесть гранитных плит с именами Героев Советского Союза.
Общественность на случившееся отреагировала бурно, а местные власти - оперативно. Как сообщил глава Старицкого района Сергей Журавлев, Аллею Героев привели в порядок. Пять опрокинутых гранитных стел, не получивших повреждений, вернули на свои места. Еще одна плита оказалась разбитой, восстановить ее не получится, придется заказывать и устанавливать новую.
Кстати, личность вандала уже установлена. Злоумышленником оказался местный житель, который разгромил аллею, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Вандализм".
Разбитую плиту заменят на новую Фото: "Старицкий Вестник"
СПРАВКА "КП":
Аллея Героев Советского Союза, уроженцев Старицкого района была открыта 12 октября 2015 года, в годовщину освобождения Старицы от немецко-фашистких захватчиков.
Аллея включает в себя 17 стел из цветного гранита, посвященных прославленным землякам. На каждой изображена Звезда Героя, указано воинское звание, фамилия, имя, отчество, место рождения героя.
ИСТОЧНИК KP.RU