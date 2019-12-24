В Твери работодателей призывают отказаться от зарплаты "в конвертах"
В администрации Твери состоялось совещание с участием представителей местной власти, Межрайонных инспекций ФНС России, ГУ "Тверское региональное отделение "Фонд социального страхования Российской Федерации", на котором собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся величины выплачиваемой средней заработной платы и погашения задолженности по НДФЛ на некоторых тверских предприятиях.
Были заслушаны представители организаций, где размер средней заработной платы заметно ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который с 1 января 2019 года составляет 11 280 рублей.
По итогам заседания члены комиссии призвали работодателей пересмотреть свое отношение к формированию заработной платы и в дальнейшем не нарушать законодательство Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU