Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери и региона на новогодних каникулах

СЕГОДНЯ 18:05 2019-12-24T18:05:42+03:00

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Поликлиники и женские консультации планируют работать 3 и 6 января с 9:00 до 15:00. Приём будут вести дежурные врачи: терапевт, педиатр, невролог, хирург, гинеколог и стоматолог. Работать также будут центры выписки лекарств и службы неотложной помощи.

В стационарах 31 декабря рабочий день будет сокращён на один час. 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января дежурная смена работает по графику выходных и праздничных дней. На 3 и 6 января запланированы врачебные обходы, приём и выписка пациентов по графику субботы.

Травмпункты будут работать по следующему графику:

- в городской больнице № 1: 1, 3, 6 и 8 января – круглосуточно; 2, 4, 5, 7 января – с 08:00 до 19:00;

- в городской больнице № 6: 2 и 5 января – круглосуточно; 1, 3, 4, 6, 7 и 8 января – с 08:00 до 19:00;

- в городской больнице № 7: 4 и 7 января – круглосуточно; 1, 2, 3, 5, 6, 8 января – с 08:00 до 19:00.

С острой зубной болью круглосуточно и ежедневно можно обратиться в кабинет экстренной стоматологической помощи в поликлинике № 1 первой горбольницы (Беляковский пер, д. 9).

В районах Тверской области Центральные районные больницы будут работать по стандартному рабочему графику 3 и 6 января. В остальные дни - в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU