В новогодние каникулы почта в Тверской области не будет работать три дня

СЕГОДНЯ 17:43 2019-12-24T17:43:06+03:00

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В канун Нового года, 31 декабря, все почтовые отделения Твери и области работают по обычному графику с единственной поправкой: закрываются на час раньше обычного.

1, 2 и 7 января 2020 года - выходные дни, почтовые отделения не будут доставлять отправления и прессу, равно как и заниматься выемкой писем из почтовых ящиков. А вот 3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года почтовые отделения работают в обычном режиме.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда. О графике в ПФР должны сообщить отдельно.

Кстати, если вы установите на свой смартфон мобильное приложение Почты России, то сможете оперативно уточнить график работы своего отделения или найти ближайшее открытое отделение на карте.

ИСТОЧНИК KP.RU