2019-12-24T16:19:17+03:00
Происшествия

В Тверской области четверо подростков угнали автомобиль

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшегоСледователи разбираются в обстоятельствах произошедшегоФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 1 декабря 2019 года четверо несовершеннолетних жителей города Кувшиново завладели автомобилем марки "ВАЗ" и скрылись с места преступления. Позже украденный автомобиль был найден в лесном массиве.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Начальник исправительной колонии № 5 в Тверской области стала "Женщиной года - 2019"
В Старице Тверской области привели в порядок разгромленную вандалами Аллею Героев
Тверской академический театр драмы наградили «За верность традициям русского классического театра»
В Твери работодателей призывают отказаться от зарплаты "в конвертах"
Стал известен график работы больниц и поликлиник Твери и региона на новогодних каникулах
В новогодние каникулы почта в Тверской области не будет работать три дня
В рамках новой модели пассажирских перевозок на дороги Твери и Калининского района выйдет 471 автобус
В Тверской области четверо подростков угнали автомобиль
Житель Твери ушел из магазина в неоплаченной куртке
За сбыт наркотиков житель Тверской области отправится в колонию
Пропавший в Вышнем Волочке Тверской области мальчик был в гостях у друга
На Октябрьском проспекте в Твери легковушка сбила пешехода и протаранила ограждение
Прокуратура выступила в защиту прав сирот в Тверской области