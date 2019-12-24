В Тверской области четверо подростков угнали автомобиль

СЕГОДНЯ 16:19 2019-12-24T16:19:17+03:00

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Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, 1 декабря 2019 года четверо несовершеннолетних жителей города Кувшиново завладели автомобилем марки "ВАЗ" и скрылись с места преступления. Позже украденный автомобиль был найден в лесном массиве.

- В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU