Пропавший в Вышнем Волочке Тверской области мальчик был в гостях у друга
Во вторник, 24 декабря, СУ СК РФ по Тверской области сообщил, что тринадцатилетний Каскевич Дмитрий Павлович найден живым. Все время, пока ребенка искали, он находился по месту жительства своего друга в Вышнем Волочке.
В настоящее время мальчика опрашивает следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств исчезновения. В период безвестного отсутствия противоправных действий в отношении несовершенолетнего совершено не было.
Напомним, ребенка искали с 20 декабря. По факту его исчезновения было организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU