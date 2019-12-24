Пропавший в Вышнем Волочке Тверской области мальчик был в гостях у друга

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-24T14:40:09+03:00

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Во вторник, 24 декабря, СУ СК РФ по Тверской области сообщил, что тринадцатилетний Каскевич Дмитрий Павлович найден живым. Все время, пока ребенка искали, он находился по месту жительства своего друга в Вышнем Волочке.

В настоящее время мальчика опрашивает следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств исчезновения. В период безвестного отсутствия противоправных действий в отношении несовершенолетнего совершено не было.

Напомним, ребенка искали с 20 декабря. По факту его исчезновения было организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU