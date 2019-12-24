2019-12-24T14:02:39+03:00
Происшествия

На Октябрьском проспекте в Твери легковушка сбила пешехода и протаранила ограждение

Пострадавшего с травмами госпитализировали
Ольга ТРОФИМОВА
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На Октябрьском проспекте в Твери легковушка сбила пешехода и протаранила ограждение Фото: УГИБДД России по Тверской областиНа Октябрьском проспекте в Твери легковушка сбила пешехода и протаранила ограждение Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 23 декабря, на Октябрьском проспекте, в районе дома №93, в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, управляя автомобилем "Форд Фокус", сбил 62-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения. После наезда на пешехода, водитель врезался в стойку с дорожным знаком и протаранил ограждение.

В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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