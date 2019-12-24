Прокуратура выступила в защиту прав сирот в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:54 2019-12-24T13:54:14+03:00

Дома, в которых проживали заявители, признаны непригодными для проживания

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В прокуратуру обратились двое жителей Оленинского района с заявлением о нарушении их прав.

Установлено, что молодые люди возраста 22 и 24 лет относятся к лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с тем, что их родители лишены родительских прав.

Заявители завершили обучение в образовательных организациях, жилых помещений в собственности не имеют, нуждаются в предоставлении жилья. Их дома признаны непригодными для проживания.

В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию обязанности о предоставлении заявителям жилых помещений специализированного жилищного фонда. Требования прокурора удовлетворены.

Решения суда не вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU