Прокуратура выступила в защиту прав сирот в Тверской области
В прокуратуру обратились двое жителей Оленинского района с заявлением о нарушении их прав.
Установлено, что молодые люди возраста 22 и 24 лет относятся к лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с тем, что их родители лишены родительских прав.
Заявители завершили обучение в образовательных организациях, жилых помещений в собственности не имеют, нуждаются в предоставлении жилья. Их дома признаны непригодными для проживания.
В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием возложить на администрацию обязанности о предоставлении заявителям жилых помещений специализированного жилищного фонда. Требования прокурора удовлетворены.
Решения суда не вступили в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU