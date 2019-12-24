В Тверской области двое неизвестных обокрали хозпостройку местной жительницы

СЕГОДНЯ 13:29 2019-12-24T13:29:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась 53-летняя жительница города Осташкова. Женщина сообщила, что в её отсутствие неизвестные проникли в хозяйственную постройку и похитили велосипед и электроинструменты. Общий ущерб составил более 20 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обследовали территорию участка, опросили потерпевшую и возможных свидетелей произошедшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личности и местонахождение злоумышленников. Ими оказались двое неработающих ранее судимых жителей Осташковского района в возрасте 30 и 31 года. Мужчины сознались в содеянном и рассказали, что имущество уже продали.

Возбуждено уголовное дело. За кражу мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU