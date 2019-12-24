На дорогах Тверской области из-за тумана ухудшилась видимость
На Тверскую область 24 декабря опустился туман. Об этом, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.
Густой туман с видимостью 300-800 метров сохранится в регионе до позднего вечера.
Спасатели напоминают водителям, что управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, необходимо соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.
Главное управление МЧС России по Тверской области просит водителей воздержаться от поездки в тумане.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU