2019-12-24T13:22:37+03:00
Общество

На дорогах Тверской области из-за тумана ухудшилась видимость

Водителей просят быть внимательнее
Ольга ТРОФИМОВА
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Видимость на дорогах Тверской области составляет 300-800 мВидимость на дорогах Тверской области составляет 300-800 мФото: Олег ЗОЛОТО
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На Тверскую область 24 декабря опустился туман. Об этом, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Густой туман с видимостью 300-800 метров сохранится в регионе до позднего вечера.

Спасатели напоминают водителям, что управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, необходимо соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

Главное управление МЧС России по Тверской области просит водителей воздержаться от поездки в тумане.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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