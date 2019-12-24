На дорогах Тверской области из-за тумана ухудшилась видимость

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-24T13:22:37+03:00

Видимость на дорогах Тверской области составляет 300-800 м Фото: Олег ЗОЛОТО

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На Тверскую область 24 декабря опустился туман. Об этом, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Густой туман с видимостью 300-800 метров сохранится в регионе до позднего вечера.

Спасатели напоминают водителям, что управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, необходимо соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

Главное управление МЧС России по Тверской области просит водителей воздержаться от поездки в тумане.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU