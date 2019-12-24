Пропавший четырнацатилетний мальчик из Завидово Тверской области найден живым

СЕГОДНЯ 12:23 2019-12-24T12:23:47+03:00

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Четырнадцатилетнего Мирошкина Никиту Сергеевича нашли 24 декабря в Завидово. Несовершеннолетний был обнаружен сотрудниками органов внутренних дел.

- Противоправных действий в отношении мальчика не совершалось, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - В настоящее время следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства его безвестного отсутствия, со слов мальчика, ночь он провел в заброшенном доме.

Напомним, ребенок пропал 23 декабря. Днем он не вернулся из школы, телефона при нем не было. Мальчик из благополучной семьи и раньше из дома не уходил.

Следственное управление СК России по Тверской области выражает огромную благодарность всем, кто не жалея сил и времени, принимал участие в поисках пропавшего, что в кратчайшие сроки и привело к положительному результату.

ИСТОЧНИК KP.RU