В Тверской области выездные бригады врачей обследовали более 1900 детей
В 2019 году мобильные бригады врачей Детской областной клинической больницы 27 раз выезжали на осмотр детей в районы Тверской области. Медики обследовали 1982 ребёнка. Цифры озвучил областной минздрав.
Специализированную помощь юным пациентам оказывали хирург, уролог, невролог, кардиолог, врач УЗИ, нефролог, ортопед, гастроэнтеролог, оториноларинголог и педиатр.
Специалисты выписали 282 направления на дополнительное обследование и 104 на госпитализацию в детскую областную больницу.
По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад должна повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний в муниципальных образованиях.
ИСТОЧНИК KP.RU