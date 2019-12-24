В Тверской области выездные бригады врачей обследовали более 1900 детей

СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-24T11:28:00+03:00

В Тверской области бригады врачей осмотрели более 1900 детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики выезжали в районы 27 раз

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В 2019 году мобильные бригады врачей Детской областной клинической больницы 27 раз выезжали на осмотр детей в районы Тверской области. Медики обследовали 1982 ребёнка. Цифры озвучил областной минздрав.

Специализированную помощь юным пациентам оказывали хирург, уролог, невролог, кардиолог, врач УЗИ, нефролог, ортопед, гастроэнтеролог, оториноларинголог и педиатр.

Специалисты выписали 282 направления на дополнительное обследование и 104 на госпитализацию в детскую областную больницу.

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, работа врачебных мобильных бригад должна повысить доступность квалифицированной медицинской помощи и диагностики заболеваний в муниципальных образованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU