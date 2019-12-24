Пациента с инфарктом доставили в Тверь на вертолете

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-24T10:49:25+03:00

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21 декабря вертолет санитарной авиации вылетал в Нелидовский городской округ Тверской области для оказания неотложной помощи пациенту с инфарктом миокарда.

Экипаж вертолета МИ-8 АТМ с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы эвакуировали тяжелобольного 61-летнего пациента.

В минздраве Тверской области сообщили, что мужчина был передан врачам регионального сосудистого центра ОКБ в Твери, где ему было выполнено стентирование коронарных артерий.

ИСТОЧНИК KP.RU