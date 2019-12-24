Пациента с инфарктом доставили в Тверь на вертолете
Мужчине потребовалась срочная помощь
Вертолет санавиации совершил срочный вылет в Нелидово Фото: областной минздрав
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21 декабря вертолет санитарной авиации вылетал в Нелидовский городской округ Тверской области для оказания неотложной помощи пациенту с инфарктом миокарда.
Экипаж вертолета МИ-8 АТМ с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы эвакуировали тяжелобольного 61-летнего пациента.
В минздраве Тверской области сообщили, что мужчина был передан врачам регионального сосудистого центра ОКБ в Твери, где ему было выполнено стентирование коронарных артерий.
ИСТОЧНИК KP.RU