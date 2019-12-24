В Тверской области ищут пропавшего мальчика, который не вернулся домой из школы

СЕГОДНЯ 09:56 2019-12-24T09:56:56+03:00

В Завидово ищут пропавшего 14-летнего мальчика Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области

Подросток из благополучной семьи и раньше никогда не пропадал

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Сообщение о том, что 14-летний Мирошкин Никита Сергеевич не вернулся домой поступило в следственный отдел регионального СК России 23 декабря. Мальчик, проживающий в селе Завидово Тверской области, пропал после окончания уроков в местной школе.

По данному факту следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Следователи, криминалисты и полицейские выехали по месту жительства мальчика, опросили родственников. Устанавливаются свидетели и очевидцы.

Сообщается, что Никита из благополучной семьи, ранее не пропадал, в день исчезновения у него при себе не было сотового телефона.

Мальчика ищут работники силовых ведомств и волонтеры.

Всех, кому известно о местонахождении пропавшего ребенка, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU