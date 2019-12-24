В Тверской области ищут пропавшего мальчика, который не вернулся домой из школы
Сообщение о том, что 14-летний Мирошкин Никита Сергеевич не вернулся домой поступило в следственный отдел регионального СК России 23 декабря. Мальчик, проживающий в селе Завидово Тверской области, пропал после окончания уроков в местной школе.
По данному факту следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.
Следователи, криминалисты и полицейские выехали по месту жительства мальчика, опросили родственников. Устанавливаются свидетели и очевидцы.
Сообщается, что Никита из благополучной семьи, ранее не пропадал, в день исчезновения у него при себе не было сотового телефона.
Мальчика ищут работники силовых ведомств и волонтеры.
Всех, кому известно о местонахождении пропавшего ребенка, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU