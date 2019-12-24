На пешеходном переходе в Твери молодая девушка попала под машину
Угрозы жизни пострадавшей нет
Молодую девушку сбили на пешеходном переходе Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 24 декабря, на проспекте 50 лет Октября, в Твери.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на нерегулируемом пешеходном переходе, 62-летний водитель автомобиля "Шкода Етти" наехал на молодую девушку.
Пешеход, со слов водителя, шла справа налево. С полученными травмами она была доставлена в больницу скорой медицинской помощи. Угрозы ее жизни нет.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU