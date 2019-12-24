На пешеходном переходе в Твери молодая девушка попала под машину

СЕГОДНЯ 09:15 2019-12-24T09:15:22+03:00

Молодую девушку сбили на пешеходном переходе Фото: УГИБДД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Авария произошла утром, 24 декабря, на проспекте 50 лет Октября, в Твери.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на нерегулируемом пешеходном переходе, 62-летний водитель автомобиля "Шкода Етти" наехал на молодую девушку.

Пешеход, со слов водителя, шла справа налево. С полученными травмами она была доставлена в больницу скорой медицинской помощи. Угрозы ее жизни нет.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU