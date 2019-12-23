2019-12-24T00:24:59+03:00
Звезды

Александр Песков и его королевский балет представят в Твери «Новогоднее супер пародийное шоу»

Начало в 19.00
Ирина ТАРАСОВА
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Программа обещает удивить морем эмоций, сюрпризами и неожиданными номерамиПрограмма обещает удивить морем эмоций, сюрпризами и неожиданными номерами
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3 января в ДК «Пролетарка» Твери состоится яркое праздничное шоу артиста Александра Пескова.

Король пародии не устает поражать и удивлять зрителей новыми программами.

- На этот раз он приготовил совершенно новое фантастическое шоу, аналогов которому нет ни в России, ни за рубежом, - отмечают организаторы. - Судите сами: сшито более 800 потрясающих костюмов, плюс, уникальная постановка концертных номеров и непревзойденный королевский балет. А скорость, с которой главный герой Александр Песков перевоплощается из одного образа в другой, поразит воображение даже искушенного зрителя.

Программа обещает удивить морем эмоций, сюрпризами и неожиданными номерами.

Начало в 19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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