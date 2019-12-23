Александр Песков и его королевский балет представят в Твери «Новогоднее супер пародийное шоу»
3 января в ДК «Пролетарка» Твери состоится яркое праздничное шоу артиста Александра Пескова.
Король пародии не устает поражать и удивлять зрителей новыми программами.
- На этот раз он приготовил совершенно новое фантастическое шоу, аналогов которому нет ни в России, ни за рубежом, - отмечают организаторы. - Судите сами: сшито более 800 потрясающих костюмов, плюс, уникальная постановка концертных номеров и непревзойденный королевский балет. А скорость, с которой главный герой Александр Песков перевоплощается из одного образа в другой, поразит воображение даже искушенного зрителя.
Программа обещает удивить морем эмоций, сюрпризами и неожиданными номерами.
Начало в 19.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU