Александр Песков и его королевский балет представят в Твери «Новогоднее супер пародийное шоу»

23 Дек. 23:58 2019-12-24T00:24:59+03:00

Изменить размер текста: A A

3 января в ДК «Пролетарка» Твери состоится яркое праздничное шоу артиста Александра Пескова.

Король пародии не устает поражать и удивлять зрителей новыми программами.

- На этот раз он приготовил совершенно новое фантастическое шоу, аналогов которому нет ни в России, ни за рубежом, - отмечают организаторы. - Судите сами: сшито более 800 потрясающих костюмов, плюс, уникальная постановка концертных номеров и непревзойденный королевский балет. А скорость, с которой главный герой Александр Песков перевоплощается из одного образа в другой, поразит воображение даже искушенного зрителя.

Программа обещает удивить морем эмоций, сюрпризами и неожиданными номерами.

Начало в 19.00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Артист Александр Песков прогулялся по Рождественской ярмарке в Твери и загадал желание. С пустыми руками не ушел - ему надарили подарков и наговорили комплиментов. Кстати, чуть не дошло до обмороков. От счастья...

ИСТОЧНИК KP.RU