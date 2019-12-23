Экс-глава облизбиркома Тверской области Валерий Песенко назначен первым заместителем министра юстиции РФ
О назначении Валерия Песенко первым заместителем министра юстиции РФ стало известно 23 декабря. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу со дня его подписания, т.е сегодня.
Напомним, до этого момента Валерий Песенко руководил Министерством юстиции Республики Крым и Севастополя.
В Тверской области Валерий Николаевич известен тем, что в 2007 году возглавил облизбирком. Чуть позже стал президентом футбольного клуба "Волга", но в 2011 году покинул эти посты. Затем занимал должность заместителя руководителя аппарата ЦИК России, а после руководил одним из коммерческих банков.
Валерий Песенко - боевой офицер ФСБ в отставке, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Неоднократно принимал участие в военных действиях, удостоен боевых наград. Награжден именным оружием Президента России. С августа 2005 года по апрель 2007 года работал секретарём Совета безопасности региона, стал одним из разработчиков современной системы безопасности Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU