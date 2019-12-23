Жители Осташкова в Тверской области поблагодарили спасателей за помощь

СЕГОДНЯ 22:22 2019-12-23T22:22:20+03:00

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Благодарность от жителей города Осташкова за оказанную ранее помощь поступила в адрес сотрудников осташковского пожарно-спасательного гарнизона.

ЧП произошло 7 декабря - на улице Озерной, на одном из участков загорелась баня. Сотрудники осташковского пожарно-спасательного гарнизона срочно выехали по вызову.

- Я вызвала пожарных по телефону, они приехали очень быстро и сразу приступили к тушению пожара. Работали ребята очень уверенно и слаженно. В результате их действий удалось избежать большой беды, мог пострадать жилой дом и другие постройки. После основного тушения, пожарные всё основательно пролили и проверили. Выражаю огромную благодарность. Спасибо за огромную работу, – написала в обращении местная жительница.

В ГУ МЧС России напоминают жителям, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо звонить в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU