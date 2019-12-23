В Тверской области пьяный водитель на легковушке стал виновником ДТП на "встречке"
В аварии пострадали двое
Пострадали пассажиры "Мазды" Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло на Барковском шоссе, в Кимрах, вечером, 23 декабря.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на указанном участке столкнулись две легковушки. Виновник аварии - 50-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Хендай", выехал на встречную полосу движения и врезался в "Мазду".
В результате столкновения пострадали 19-летний водитель и 13-летний пассажир невиновной "Мазды". Им оказали помощь на месте происшествия. Угрозы жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU