2019-12-23T22:12:11+03:00
Происшествия

В Тверской области пьяный водитель на легковушке стал виновником ДТП на "встречке"

В аварии пострадали двое
Ольга ТРОФИМОВА
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Пострадали пассажиры "Мазды" Фото: УГИБДД России по Тверской областиПострадали пассажиры "Мазды" Фото: УГИБДД России по Тверской области
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ДТП произошло на Барковском шоссе, в Кимрах, вечером, 23 декабря.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, на указанном участке столкнулись две легковушки. Виновник аварии - 50-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Хендай", выехал на встречную полосу движения и врезался в "Мазду".

В результате столкновения пострадали 19-летний водитель и 13-летний пассажир невиновной "Мазды". Им оказали помощь на месте происшествия. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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