В Тверской области закончилась прививочная кампания, эпидемии нет
За уровнем заболеваемости и ходом вакцинации населения еженедельно следит региональное управление Роспотребнадзора
Жители Тверской области в основном болеют не гриппом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На предпоследней, 51-й, неделе 2019 года превышения эпидемических порогов специалисты ведомства не зафиксировали. Касается это как населения Тверской области в целом, так и каждой из возрастных групп.
Отмечается, что имеющиеся случаи заболевания были вызваны преимущественно вирусами негриппозной этиологии (например, вирусом парагриппа или аденовирусами).
В региональном Роспотребнадзоре также сообщают, что прививочная кампания против гриппа завершилась. Прививки в регионе получили более 546 тыс. человек.
ИСТОЧНИК KP.RU