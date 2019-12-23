В Тверской области закончилась прививочная кампания, эпидемии нет

СЕГОДНЯ 22:09 2019-12-23T22:09:11+03:00

Жители Тверской области в основном болеют не гриппом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За уровнем заболеваемости и ходом вакцинации населения еженедельно следит региональное управление Роспотребнадзора

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На предпоследней, 51-й, неделе 2019 года превышения эпидемических порогов специалисты ведомства не зафиксировали. Касается это как населения Тверской области в целом, так и каждой из возрастных групп.

Отмечается, что имеющиеся случаи заболевания были вызваны преимущественно вирусами негриппозной этиологии (например, вирусом парагриппа или аденовирусами).

В региональном Роспотребнадзоре также сообщают, что прививочная кампания против гриппа завершилась. Прививки в регионе получили более 546 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU