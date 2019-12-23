2019-12-23T22:09:11+03:00
Общество

В Тверской области закончилась прививочная кампания, эпидемии нет

За уровнем заболеваемости и ходом вакцинации населения еженедельно следит региональное управление Роспотребнадзора
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Жители Тверской области в основном болеют не гриппом.Жители Тверской области в основном болеют не гриппом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

На предпоследней, 51-й, неделе 2019 года превышения эпидемических порогов специалисты ведомства не зафиксировали. Касается это как населения Тверской области в целом, так и каждой из возрастных групп.

Отмечается, что имеющиеся случаи заболевания были вызваны преимущественно вирусами негриппозной этиологии (например, вирусом парагриппа или аденовирусами).

В региональном Роспотребнадзоре также сообщают, что прививочная кампания против гриппа завершилась. Прививки в регионе получили более 546 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24