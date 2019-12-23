В Тверской области пропал мальчик, родственники его ищут

СЕГОДНЯ 21:24 2019-12-23T21:24:51+03:00

Мальчик и раньше уходил из дома Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области

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Сообщение о том, что тринадцатилетний Каскевич Дмитрий Павлович 20 декабря ушел из дома, поступило в региональный СКР сегодня днем.

Мальчик проживает в доме на улице Карла Маркса в Вышнем Волочке Тверской области. О его местонахождении ничего не известно. По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Следователем и криминалистами СКР, сотрудниками МВД выежали по месту жительства несовершеннолетнего, опросили родственников, ведутся мероприятия по установлению лиц, поддерживающих с пропавшим дружеские отношения.

Известно, что мальчик состоит на учете в ПДН МО МВД России "Вышневолоцкий" в связи с самовольными уходами.

Всех, кто знает о местонахождении пропавшего ребенка, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU