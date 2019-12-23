На площади Терешковой в Твери фура сбила пешехода
Пострадавший оказался пьян
В Твери фура наехала на пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла на площади Терешковой, в районе дома 45/28, в Твери.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 35-летний мужчина попал под колеса большегруза "МАН". У пострадавшего выявлены признаки алкогольного опьянения. Водитель автомобиля - трезвый, он уточнил, что пешехода шатнуло в сторону фуры.
Пострадавшего доставили в больницу с травмами. Угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU