2019-12-23T21:10:38+03:00
Происшествия

На площади Терешковой в Твери фура сбила пешехода

Пострадавший оказался пьян
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери фура наехала на пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Твери фура наехала на пешехода Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла на площади Терешковой, в районе дома 45/28, в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 35-летний мужчина попал под колеса большегруза "МАН". У пострадавшего выявлены признаки алкогольного опьянения. Водитель автомобиля - трезвый, он уточнил, что пешехода шатнуло в сторону фуры.

Пострадавшего доставили в больницу с травмами. Угрозы его жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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